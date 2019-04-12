الإفراط في تناول زيت السمك وفيتامين "D" يدمر الكلى

قد يسبب تناول كمية زائدة من زيت السمك وفيتامين "D" زيادة نسبة هذا الفيتامين في الجسم، ما يسبب أمراضا قد تدمر الكلى.

ودعا علماء جامعة تورنتو الكندية من خلال مقال نشرته مجلة "CMAJ"، إلى عدم تناول زيت السمك وفيتامين "D" من دون استشارة الطبيب المختص.

ويقول الدكتور بورن أوغوست من الجامعة: "تباع حاليا مستحضرات طبية أساسها فيتامين D في الصيدليات والمتاجر من دون وصفة طبية. هذه المستحضرات تشكل خطورة على الحياة".

ويشير الأطباء إلى حالة مواطن كندي عمره 54 سنة، راجع الأطباء بسبب مشكلات في الجهاز البولي، بدأت بعد عودته من منطقة جنوب شرق آسيا، حيث كان يقضي وقتا طويلا على الشاطئ، ما تسبب في ظهور مشكلات جدية في كليتيه.

وأظهرت نتائج الفحص الذي أجراه أخصائيو طب الكلى أن بنية الكلى لم تتغير، وتحليل البول لا يحتوي على أي شيء مشبوه.

وبعد إجراء فحص موسع ومفصل، اتضح أن مستوى الكالسيوم وهرمون الباراثرين في دمه مرتفع جدا. وهذا الأمر يحصل عند الإفراط في تناول فيتامين "D".

وقد أكد المريض على أنه تناول فعلا فيتامين "D" على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من عمره، بناء على نصيحة أحد أصدقائه المولعين بالطب البديل، الذي أكد له أن هذا سيحسن حالته الصحية ويحافظ على وزنه مستقرا.

ونتيجة لسفره إلى جنوب شرق آسيا، وبفضل الشمس، حصل جسمه على كميات كبيرة من فيتامين D، ما أدى إلى ظهور المشكلات التي يعاني منها في كليتيه. وبعد تلقيه "العلاج" خلال فترة طويلة، أصبح يعاني من مرض كلوي مزمن.