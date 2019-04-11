100 غرام تضعك في دائرة الخطر

في أحدث تحذير علمي من تناول اللحوم الحمراء، كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتناولون أكثر من 200 غرام من اللحم يوميا، وهو ما يعادل شريحة لحم كبيرة، يتعرضون لخطر الوفاة المبكرة بنسبة 23 بالمئة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل من 100 غرام.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعدما حللوا الحمية الغذائية لأكثر من 2600 رجل في منتصف العمر، شاركوا في الدراسة الفنلندية.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن المشاركين في الدراسة المنشورة في "جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، يتناولون اللحوم الحمراء بشكل أساسي.

وقال الباحث الذي قاد الدراسة جركي فيرتانين، وهو أستاذ مساعد في علم الأوبئة والتغذية في جامعة إيسترن فنلندا: "تناول نسب عالية من البروتين، خصوصا إذا كان اللحم هو مصدر البروتين، لن يكون جيدا للصحة".

وحذر فيرتانين من أن معدلات مرتفعة من الدهون المشعبة واللحوم مرتبطة بعدة أمراض طويلة الأجل.

واهتمت دراسة الباحث الفنلندي أيضا بدراسة عوامل أخرى مثل تأثير التدخين والإفراط في شرب الكحوليات.

وكثيرا ما حذر خبراء من أن تناول الكثير من البرغر وقطع اللحم، يزيد فرص احتمال الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والسرطان.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بخفض تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، إلى حوالي 70 غراما، وهو متوسط الاستهلاك اليومي في بريطانيا.