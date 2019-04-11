الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 من عناصر حركة "حسم" بشمال القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس، مقتل 6 من عناصر حركة "حسم الإرهابية" في محافظة القليوبية بشمال العاصمة القاهرة.

وقالت الداخلية، في بيان صحفي اليوم، أنه: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى".

وأضاف البيان: "رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية، أحد المباني الملحقة بمزرعة في محافظة القليوبية، وكراً للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابي، حيث تم مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن المداهمة أسفرت عن مقتل 6 عناصر من الحركة، والعثور على كميات من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة وأدوات صنع العبوات الناسفة.