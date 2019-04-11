الأحمد: الحكومة ستؤدي اليمين مساء السبت أما الرئيس

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون السبت المقبل على ان يتم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء اليوم ذاته في مقر الرئاسة ب رام الله.

وقال الاحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتية يواصل وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة الحكومة.

وأضاف الاحمد ان الرئيس عباس سيترأس اجتماعا لتنفيذية المنظمة الاحد المقبل لبحث كل التطورات السياسية ونتائج انتخابات الكنيست وفوز اليمين المتطرف اضافة الى مهام ومسؤوليات الحكومة الجديدة والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، مشيرا إلى اجتماع لمركزية فتح سيعقد قريبا، ولم يحدد موعده بعد.

وأكد الاحمد أن صفقة ترامب بدأت تطبق على الارض من وجهتي النظر الأمريكية و"الإسرائيلية" على فلسطين وأيضا على الأراضي العربية المحتلة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لتحقيق ما يسمى بالسلام الاقتصادي من خلال جمع مبلغ 150 مليار دولار وتوزيعها على الدول المعنية بشكل مباشر بالصراع العربي "الإسرائيلي".

وجدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح التأكيد ان الدول العربية ما زالت متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وأنها ستلتزم بقرارات قمة تونس وسابقاتها من القمم اضافة الى مبادرة السلام العربية.

وأعلن الاحمد ان اجتماعا للمجلس المركزي سيعقد في بداية الشهر المقبل لتعزيز الجبهة الداخلية ووضع الخطط لمواجهة الاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن ونية نتانياهو ضم الكتل الاستيطانية.

ووجه الاحمد دعوته لحركة حماس بان تتراجع عن انقسامها وان تعي خطورة المرحلة الحالية وما تواجهه القضية الفلسطينية من مؤامرات تهدف لتصفيتها، مشيرا الى ان "اتفاق التهدئة الذي جرى بين حماس واسرائيل يأتي في سياق صفقة القرن".

وشدد الأحمد على ان أي اتفاق تهدئة يجب ان يكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، كما قال.