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بنك فلسطين يقرر تأجيل تسديد أقساط المقترضين لمدة 4 شهور

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:47 - 11 ابريل 2019
بنك فلسطين بنك فلسطين
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أعلن بنك فلسطين مساء اليوم الخميس، عن حملة بعنوان "عشان إحنا عيلة واحدة.. أجلنا أقساطكم 4 شهور"، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار البنك، إلى أن الفئة المستهدفة من الحملة التي أطلقها، هم موظفو القطاع العام.

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