بنك فلسطين يقرر تأجيل تسديد أقساط المقترضين لمدة 4 شهور

أعلن بنك فلسطين مساء اليوم الخميس، عن حملة بعنوان "عشان إحنا عيلة واحدة.. أجلنا أقساطكم 4 شهور"، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار البنك، إلى أن الفئة المستهدفة من الحملة التي أطلقها، هم موظفو القطاع العام.
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