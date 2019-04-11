بنك فلسطين يقرر تأجيل تسديد أقساط المقترضين لمدة 4 شهور

أعلن بنك فلسطين مساء اليوم الخميس، عن حملة بعنوان "عشان إحنا عيلة واحدة.. أجلنا أقساطكم 4 شهور"، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار البنك، إلى أن الفئة المستهدفة من الحملة التي أطلقها، هم موظفو القطاع العام.