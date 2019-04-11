أسماء الوزراء بحكومة محمد اشتية

ذكرت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء المكلف، محمد اشتية انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة، متوقعة بأن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية السبت المقبل.

و وفقاً للمصادر، فإن التشكيلة الوزارية لحكومة اشتيه تضمنت كلاً من:

د. محمد اشتية- رئيس مجلس الوزراء

نبيل ابو ردينة- وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء

زياد ابو عمر- نائب رئيس الوزراء

د. مي كيلة- وزير الصحة

خالد العسيلي- وزير الاقتصاد

د. عاطف ابو سيف- وزير الثقافة

محمد الشلالدة- وزير العدل

مجدي الصالح- وزير الحكم المحلي

رياض عطاري- وزير الزراعة

رياض المالكي- وزير الخارجية

شكري بشارة- وزير المالية

رولا معايعة- وزير السياحة

اسحق سدر- وزير الاتصالات

نصري ابو جيش- وزير العمل

مروان عورتاني- التربية والتعليم

محمود ابو مويس- التعليم العالي

امال حمد- وزير المرأة

عاصم سالم- المواصلات

محمد زيارة- وزير الأشغال

ابراهيم ملحم- المتحدث باسم الحكومة

احمد مجدلاني- الشؤون الاجتماعية

فادي الهدمي- وزير القدس

رائد رضوان مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية

الاوقاف لم تحسم

الداخلية لم تحسم

الريادة والتمكين لم تحسم