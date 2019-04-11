أسماء الوزراء بحكومة محمد اشتية

ذكرت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء المكلف، محمد اشتية انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة، متوقعة بأن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية السبت المقبل.
و وفقاً للمصادر، فإن التشكيلة الوزارية لحكومة اشتيه تضمنت كلاً من:
د. محمد اشتية- رئيس مجلس الوزراء
نبيل ابو ردينة- وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء
زياد ابو عمر- نائب رئيس الوزراء
د. مي كيلة- وزير الصحة
خالد العسيلي- وزير الاقتصاد
د. عاطف ابو سيف- وزير الثقافة
محمد الشلالدة- وزير العدل
مجدي الصالح- وزير الحكم المحلي
رياض عطاري- وزير الزراعة
رياض المالكي- وزير الخارجية
شكري بشارة- وزير المالية
رولا معايعة- وزير السياحة
اسحق سدر- وزير الاتصالات
نصري ابو جيش- وزير العمل
مروان عورتاني- التربية والتعليم
محمود ابو مويس- التعليم العالي
امال حمد- وزير المرأة
عاصم سالم- المواصلات
محمد زيارة- وزير الأشغال
ابراهيم ملحم- المتحدث باسم الحكومة
احمد مجدلاني- الشؤون الاجتماعية
فادي الهدمي- وزير القدس
رائد رضوان مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية
الاوقاف لم تحسم
الداخلية لم تحسم
الريادة والتمكين لم تحسم