القيادي عزام: الأسرى بحاجة للدعم والإسناد حتى تحقيق أهدافهم

صرح الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم عبر الإضراب المفتوح عن الطعام، رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها، موضحاً أن خطوتهم تؤكد حيوية الحركة الأسيرة وتماسكها ووحدتها، وهي رسالة تدلل على أن الأسرى جسد واحد لا زال ينبض بالحياة وأن الأسرى لن يخضعوا ولن يستسلموا.

وأكد عزام في تصريحٍ له، على الوقوف خلف الأسرى ودعم نضالهم المشروع حتى نيل مطالبهم وخلاصهم من قيود الأسر.

ودعا إلى للاستفادة من رسالة الأسرى وهم يوحدون صفوفهم في كل مواجهة، والتقاط هذه الرسالة الملهمة والواضحة للخروج من المأزق الداخلي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية.

وطالب الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية كافة، لتحرك فاعل من أجل حماية الاسرى والضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية والعدوانية بحق اﻷسرى. كما طالب الجامعة العربية والمنظمات والبرلمانات والحكومات من الحكومات العربية والاسلامية تفعيل كل المنابر لفضح وادانة الاحتلال.

وشدد على ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لدعم الأسرى الذين هم بحاجة للدعم من الكل الفلسطيني، وإسنادهم على كل المستويات حتي تحقق خطوتهم النتائج المطلوبة.