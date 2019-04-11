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مصرع إسرائيلي وإصابة 6 آخرين في حادث بالنقب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:25 - 11 ابريل 2019
حافلة اسرائيلية حافلة اسرائيلية
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لقي "إسرائيلي" مصرعه وأصيب خمسة آخرين، مساء اليوم، بجروح خطيرة جراء انحراف حافلة كانت تقلهم قرب قاعدة عسكرية في شمالي النقب.

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