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لإهانته حكم مباراة برشلونة.. إيقاف كوستا 8 مباريات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:09 - 11 ابريل 2019
دييغو كوستا نجم اتلتيكو مدريد الأسباني دييغو كوستا نجم اتلتيكو مدريد الأسباني
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف دييغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد ثمان مباريات.

جاء ذلك عقب واقعة اعتدائه على حكم مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني وطرده في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثنائية نظيفة.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، "تمت معاقبة كوستا بالإيقاف 4 مباريات بسبب الإهانة، و4 أخرى لقيامه بجذب الحكم اعتراضًا عليه".

وتم طرد كوستا منذ الدقيقة 28، بعد أن تلقى بطاقة حمراء مباشرة بشكل مفاجئ بعدما تمت إدانته بسب حكم مواجهة فريقه أمام برشلونة.

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