فلسطين تنضم لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون

أعلنت سلطة جودة البيئة عن نيل دولة فلسطين على العضوية الكاملة " الدولة الطرف 198 " في اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وتأتي مصادقة الأمم المتحدة للبيئة، على الاتفاقية بعد توقيع السيد الرئيس محمود عباس على صك الانضمام لها، مع العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى، وذلك تأكيدا لحضور دولة فلسطين في متابعة ودعم الجهود الأممية في حماية البيئة والحد من التلوث والحفاظ على طبقة الأوزون المهددة جراء تزايد الانبعاثات الكربونية واحترار الأرض في السنوات الأخيرة.

واكدت سلطة جودة البيئة في تصريح صحفي، على استعدادها وجاهزيتها لمتابعة واجبات واستحقاقات المصادقة عليها على المستوى القانوني والفني في دولة فلسطين، اذ ستعمل مع الأمم المتحدة للبيئة من خلال مشروع التعزيز المؤسسي لإنشاء وحدة الأوزون الوطنية والتي ستكون معنية بمتابعة جميع المشاريع والالتزامات التي تفرضها الاتفاقية.

واضافت بانها ستعمل على تطوير الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من مواد الكربون الهيدروكلورية فلورية (HPMP ) والتي يمكن من خلالها سيتم توفير الدعم التقني والمالي لتحقيق اهداف التخلص التدريجي من المواد المقيدة والتحول نحو البدائل.

ويشار بان التأكيد العلمي لاستنفاد طبقة الأوزون، دفع المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للتعاون لاتخاذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون. وتم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون مما أدى ذلك إلى صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لاتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون، مع الابقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة.