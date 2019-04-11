محطات حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

في ما يلي المحطات الرئيسة خلال حكم الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش السوداني الخميس 11 نيسان/ابريل 2019 بعد أن حكم السودان بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاما، منذ انقلاب 1989 :

- 1 كانون الثاني/يناير 1944 : ولادة عمر البشير في أسرة ريفية في قرية حوش بانقا الواقعة على بعد مئة كلم شمال الخرطوم.

- 1973 : العسكري البشير يشارك في الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين الاول/أكتوبر 1973.

-30 حزيران/يونيو 1989 : يتولى البشير السلطة اثر انقلاب عسكري دعمه الاخوان المسلمون ضد حكومة الصادق المهدي المنبثقة عن انتخابات ديمقراطية.

- 2003 : يشن البشير حملة عسكرية على متمردي دارفور (غرب) واندلاع نزاع خلف أكثر من 300 ألف قتيل بحسب الامم المتحدة.

- 2005 : اتفاق سلام مع التمرد الجنوبي بعد أكثر من 21 عاما من الحرب الاهلية.

- 2009 : مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" في دارفور ثم في 2010 بتهمة "الابادة".

- 2010 : انتخاب البشير رئيسا في أول انتخابات تعددية قاطعتها المعارضة. ثم أعيد انتخابه في 2005.

- 2011 : اعلان استقلال دولة جنوب السودان. والسودان يخسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية.

- 2013 : مظاهرات ضد رفع أسعار المحروقات وسقوط عشرات القتلى بحسب مصادر رسمية وأكثر من 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.

- 11 نيسان/ابريل 2019 : الجيش يخلع البشير اثر موجة احتجاجات شعبية بدأت في كانون الاول/ديسمبر 2018 في شكل احتجاج على رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى انتفاضة ضد نظام عمر البشير.