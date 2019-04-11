يوفيتش يجهز قرارًا صادمًا لريال مدريد وبرشلونة

يعتزم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، توجيه صدمة للعديد من الأندية الكبرى، المهتمة بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.

فقد ذكرت صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية، المقربة من آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، أن يوفيتش سيتجاهل العروض التي تلقاها، وسيستمر موسمًا آخر بقميص فريقه الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الشاب "21 عامًا"، يرغب في اكتساب المزيد من الخبرات والثقة، قبل الانتقال لأحد الأندية الكبرى.

ومن جانبه، يسعى فرانكفورت لاستغلال رغبة يوفيتش، وتجديد تعاقده لفترة أكبر، من أجل بيعه بملغ أعلى.

ويتنافس على اللاعب الصربي، أندية عملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل يوفيتش المركز الثاني، في قائمة هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم، برصيد 17 هدفًا، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بفارق 4 أهداف.