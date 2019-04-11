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جيش الاحتلال يعتقل شابين اجتازا السياج شمال القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 16:46 - 11 ابريل 2019
اعتقال شبان تسللوا إلى الأراضي المحتلة من شمال قطاع غزة اعتقال شبان تسللوا إلى الأراضي المحتلة من شمال قطاع غزة
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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابين بعد اجتيازهما السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين بعد اجتياز الحدود وحولهما إلى التحقيق.

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