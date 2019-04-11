جيش الاحتلال يعتقل شابين اجتازا السياج شمال القطاع

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابين بعد اجتيازهما السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين بعد اجتياز الحدود وحولهما إلى التحقيق.