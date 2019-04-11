مقدسية تستعرض دور النساء في حماية القدس بمؤتمر عربي في الأردن

استعرضت رئيسة جمعية تطوع للأمل المقدسية سلفيا ابو لبن، اليوم الخميس، معاناة المرأة المقدسية من الاحتلال الإسرائيلي ومساعيها من أجل التحرر.

وقالت أبو لبن خلال مشاركتها في مؤتمر دولي يعقد في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان: "دور المرأة في صناعة جيل قيادي وبناء اقتصادي مستدام"، إن النساء في القدس يعانين بشكل كبير في المجال الاقتصادي جراء الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال لهن.

وتطرقت إلى تجربة إنشاء جمعيتها من نساء آمنّ بالثبات على الأرض في صراع البقاء، ولذلك شرعنا بإنشاء مدرسة لرعاية أطفال في ضائقة وتطوير أدوات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس، وانشاء مشاريع صغيرة لتمكين الشباب المقدسي أيضا لحمايتهم من الانحراف والضياع في الوقت الذي يقوم به الاحتلال باعتقال الأطفال وزجهم بالسجون.

وأطلعت المشاركين في المؤتمر على وضع القدس العاصمة، مشيرة إلى أنه تم عزلها بجدار الفصل العنصري، واخضاع المقدسيين للقوانين الإسرائيلية الجائرة، والعمل على طمس المعالم العربية.

وتطرقت إلى محاولات الاحتلال إلغاء الهوية الفلسطينية بإغلاق المؤسسات العاملة في القدس، ومنع النشاطات الفلسطينية، حيث تم اغلاق 25 مؤسسة، واعتقال 300 طفل فلسطيني خلال العام الماضي وحده.

وتحدثت عن محاولات فرض منهاج التعليم الإسرائيلي بكل الطرق، والمساعي لتغيير حقائق المكان عبر هدم البيوت وتشريد الاطفال والنساء، مبينة أن هناك 20 ألف بيت بالقدس مهدد بالهدم بحجة عدم الترخيص وغيرها من العقوبات الجماعية.