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القبض على 3 أشخاص متلبسين بتعاطي المخدرات قرب الحرم الابراهيمي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:35 - 11 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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قبضت شرطة البلدة القديمة في الخليل اليوم على 3 أشخاص متلبسين بتعاطي المخدرات داخل مركبة غير قانونية بالقرب من الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل .

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وخلال عمل دوريات شرطة البلدة القديمة تم الاشتباه بالاشخاص الثلاثة داخل مركبة بالقرب من الحرم الابراهيمي . وقامت باستيقافهم وتفتيشهم وعثرت بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن كمية من مادة الماريجوانا بلغت من الوزن 8 غرام وكمية من مادة الهيروين بلغت 9 غرام وكمية من مادة " البستم " بلغت 4 غرام وهي من أنواع الهيرون المخدر ولكنها أشد خطورة ودخلت مؤخرا للاراضي الفلسطينية .و بناء على قبضت عليهم وتم تحويلهم لشرطة مكافحة المخدرات .

هذا وأكد ارزيقات توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة لحين عرضهم على النيابة العامة .

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