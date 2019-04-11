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بعثة كويتية في طريقها لفلسطين للتعاقد مع المعلمين الجدد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:43 - 11 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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أعلن سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب، أن بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية ستغادر إلى فلسطين بعد عطلة عيد الفطر المبارك في شهر حزيران القادم، وذلك لبدء إجراءات التعاقد مع الدفعة الجديدة من المعلمين الفلسطينيين المنوي التعاقد معهم للعام الدراسي القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

وقال السفير طهبوب، إن البعثة الكويتية ستكون برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الكويتية فهد الغيص، وسيضم الوفد موجهًا عامًا لمادة الرياضيات في الوزارة ورؤساء أقسام المواد العلمية الرئيسية.

وأشار إلى أن دولة الكويت أعطت الأفضلية للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين للعام الدراسي القادم، بعد نجاح تجربتها معهم خلال العامين الدراسيين الماضيين وثقة دولة الكويت بالمعلمين الفلسطينيين.

كما أوضح ان التعاقد للعام القادم سيتم بعدد أكبر من التخصصات كالتربية البدنية واللغة الانجليزية، إضافة إلى التخصصات العلمية من رياضيات وكيمياء وفيزياء وأحياء.

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