السودان ينتفض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإسقاط "البشير"

#"السودان" أسم لمع عالياً اليوم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، واعتقال عدداً من قيادات الحزب الحاكم وعسكريين مقربين من الرئيس عمر البشير.

صدى الانقلاب العسكري بدء منذ ساعات متأخرة من مساء أمس حتى نضج تماماً صباح اليوم

والإعلان عن فرض إقامة جبرية على عمر البشير، ووقف بث التلفزيون الرسمي لبرامجه وسيطرة العسكر على التلفزيون وعرض أغاني وطنية .

تغريدات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت مهنئة للشعب السوداني ، حيث قال الكاتب ناصر اللحام على حسابه على تويتر "كلنا في الهمّ شرق" .. مبروك للشعب السوداني نجاحه في التخلص من زعيم عربي آخر من الزعماء المتسلطين المرضى الذين أدمنوا على السلطة وقمعوا شعوبهم بقسوة وركعوا امام العدو الأجنبي .. الفترة القادمة مقلقة وخيارات الجيوش دائما متسرعة ودائما غبية وتحتاج...

في حين تساءلت اية البسوس على حسابها على تويتر ما حصل من انقلاب في السودان تراه سيكشف عن ثورة ربيع! أم خريف موشك!.

المستشار ابو الفوارس قال اللهم احفظ السودان ويجنبهم الفتن .. اللهم احفظ الشعب السوداني لما فيه خير لهم السودان دولة عربية يهمنا أن يعيش موحد .

"كلنا في الهمّ شرق" .. مبروك للشعب السوداني نجاحه في التخلص من زعيم عربي آخر من الزعماء المتسلطين المرضى الذين أدمنوا على السلطة وقمعوا شعوبهم بقسوة وركعوا امام العدو الأجنبي .. الفترة القادمة مقلقة وخيارات الجيوش دائما متسرعة ودائما غبية وتحتاج... https://t.co/7kacyOhGNq — د. ناصر اللحام (@nasserlaham4) ١١ أبريل ٢٠١٩

هذه الأرض لنا.. فليعش سوداننا علماً بين الأمم

#السودان #اعتصام_القيادة_العامة — ميادة عبده (@MayyadaAbdo83) ١١ أبريل ٢٠١٩

2- لابد أن يعرف الشعب السوداني أن السودان عيون الأعداء عليها ليس من الان بل منذ عقود والكل شاهد كيف دعم العدو انفصال الجنوب وكيف كانت حرب دارفور مهلكة لاقتصاد السودان لذلك الان تحتاج من الشعب السوداني أن يوقف أي فتنة. عدو السودان مؤكد سوف يحاول زرع الفتن لأضعاف #السودان — المستشار ابو الفوارس (@Abualfawarss123) ١١ أبريل ٢٠١٩

اللهم احفظ السودان ويجنبهم الفتن ..

اللهم احفظ الشعب السوداني لما فيه خير لهم

السودان دولة عربية يهمنا أن يعيش موحد #السودان — المستشار ابو الفوارس (@Abualfawarss123) ١١ أبريل ٢٠١٩

لا تتركوا الميادين أرجوكم حتي تسليم السلطة لسلطة مدنية... لا تكرروا نفس غلطتنا ، عاش كفاح الشعوب !#السودان #الجزائر — Mohamed Walaa (@MoWalaa) ١١ أبريل ٢٠١٩

اللهم ولّي عليهم أخيارهم .. اللهم واذقهم رغد العيش بعد سنواتهم العجاف .. #السودان pic.twitter.com/MtgMVFefK9 — البندري بنت عبدالعزيز (@albandaryaaziz) ١١ أبريل ٢٠١٩