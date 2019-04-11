أبو مرزوق يرد على عباس بعد تصريحاته الأخيرة

علق القيادي البارز في حركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم الخميس على دعوة رئيس السلطة محمود عباس بمد يده للطرف الإسرائيلي.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على تويتر: "نحن بحاجة لهذه الدعوة على المستوى الوطني، فلطالما اتفقنا على لقاء لجنة المنظمة منذ مارس 2005، متجاوزين لكافة الموانع لتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة مخاطر تصفية قضيتنا الوطنية".

وتساءل: "هل يفعلها رئيس السلطة الفلسطينية والمنظمة وفتح مع أبناء شعبه؟".

وأعلن عباس، يوم الثلاثاء الماضي، عن استعداده للجلوس مع أي حكومة إسرائيلية، "تؤمن بالسلام على أساس القرارات الدولية".

وقال: "ما نأمله أن يسيروا بالطريق العادل للوصول إلى سلام، ولكن أية حكومة لا تؤمن بالسلام ولا حاجة لنا بالجلوس معها أو متابعتها".

وأضاف: "مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات، وأيدينا ممدودة دائما للمفاوضات لكن لن نفرط بحقوقنا، ولن نقبل (خطة السلام الأمريكية المرتقبة) صفقة القرن ".

ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بسبب استمرار "إسرائيل" في بنائها الاستيطاني.