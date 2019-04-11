الرئيس الجزائري المؤقت يعلن إجراء انتخابات رئاسية في تموز

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إجراء انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو/ تموز المقبل.

وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "رئيس الدولة وقع مرسوما رئاسيا لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو/ تموز".

وكان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، اعلن تخليه عن السلطة الأسبوع الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد ترشحه لفترة خامسة، دامت أكثر من شهر. ويعاني بوتفليقة من متاعب صحية أقعدته منذ تعرضه لسكتة دماغية عام 2013.

ويطالب المحتجون برحيل بوتفليقة والنخبة المحيطة به في الحكم.

من جانبه توقع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن يبدأ القضاء في محاكمة النخبة الحاكمة في البلاد.

ووصف قايد صالح النخبة المحيطة بالرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بأنها "عصابة".

وأضاف صالح أن القضاء سيبدأ إجراءات ملاحقة النخبة السياسية بتهم الفساد وسوء استخدام السلطة ونهب موارد الدولة.

وقال يوم الأربعاء إن القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية "سوناطراك".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صالح أمام ضباط في الجيش ونقلها التلفزيون الرسمي.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد، الذي تعهد يوم الثلاثاء بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال 90 يوما، وصفها بأنها ستكون "شفافة".

كما أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية يوم الأربعاء تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة.