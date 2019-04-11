مشاكل وخلافات تعصف بحكومة "اشتية" الجديدة.. تعرف عليها!

كشفت مصادر صحفية محلية ان خلافات تدور حول بعض الحقائب في الحكومة الفلسطينية الجديدة وعدم رضى اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح على الأسماء المطروحة لتولي تلك الحقائب تحول دون الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية.

وبينت المصادر لوكالة معاً الاخبارية أنَّ ضغوطات تمارس بهدف تثبيت بعض الوزراء الحاليين في مناصبهم الامر الذي يرفضه اشتية والذي يصر ان يطال التغيير كافة الحقائب الوزارية.

وفيما يتعلق بالقوائم التي يتم تسريبها وتداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي اكدت المصادر ان بعض هذه الاسماء صحيحة وبعضها الاخر غير صحيحة، ولا أحد يعلم الاسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية وخاصة ان الدكتور اشتية وضع قائمة من الاسماء ولم يقم بإبلاغ اصحابها.

وأضافت المصادر انه تم طرح أكثر من اسم للوزارة الواحدة ليتم اختيار احدهم بالتوافق مع الرئيس واللجنة المركزية.

وألمحت المصادر الى ان من بين الحقائب التي يدور الخلاف حولها الاوقاف والتعليم والخارجية دون اعطاء اي تفاصيل.