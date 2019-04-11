ومداهمات واعتقالات تطال 19 مواطنا من الضفة

اعلن جيش الاحتلال اعتقال 19 مواطناً من عدة محافظات في الضفة، فجراً، وزعم العثور على أسلحة.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، من بينها سكن للطالبات في جامعة بيرزيت شمال رام الله.

وعرف من بين المعتقلين:

1. الطالب في جامعة بيرزيت عمر حسين- جفنا شمال رام الله

2. المحرر محمد أحمد عبيد- المزرعة الغربية شمال رام الله

3. بكر جمال منصور- نابلس

4. أحمد السركجي- نابلس

5. عبد الله المشعطي- كفر قليل جنوب نابلس

6. إسلام محمود أبو الهيجا- اليامون قرب جنين

7. محمود محمد سعيد رداد- الزاوية غرب سلفيت

8. يوسف محمد يوسف طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

9. المحرر جميل الدرعاوي- الشواورة قرب بيت لحم

10. المحرر محمد موسى العسعس- دار صلاح قرب بيت لحم

11. المحرر ماهر سمارة- سلفيت.