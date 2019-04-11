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الجيش السوداني يحاصر مبنى التلفزيون وسيصدر “بياناً هاماً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:14 - 11 ابريل 2019
السودان السودان
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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة الخميس أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر “بياناً هامّاً بعد قليل”، في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير.

ولم تُقدّم وسائل الإعلام الرسميّة السودانيّة مزيداً من التّفاصيل، واكتفت ببثّ أناشيد وطنيّة.

وجاء إعلان الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم لليوم السادس على التوالي للمطالبة بتنحّي البشير.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس أنهم شاهدوا العديد من الآليات العسكرية وعلى متنها جنود تدخل مقر الجيش في ساعات مبكرة صباح الخميس.

ويضم مقر الجيش المقر الرسمي للبشير ووزارة الدفاع.

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