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الطقس: أجواء ربيعية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:07 - 11 ابريل 2019
اجواء ربيعية اجواء ربيعية
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يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداُ نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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