خلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة واشتية لا يريد أي من الوزراء السابقين

كشفت مصادر محلية أن خلافات شديدة تدور حول تشكيل الحكومة الجديدة على بعض الحقائب الوزارية، ورفض أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح على بعض الأسماء المطروحة، الأمر الذي أجل الإعلان عن تشكيل الحكومة.

وذكرت المصادر، أن رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، يصر على أن التغيير الحكومي لابد أن يشمل جميع الوزارات السابقة، في حكومة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمدالله، الأمر الذي ترفضه اللجنة المركزية لفتح، وتصر على بقاء بعض الوزراء. وفقاً لوكالة "معاً" المحلية.

وأوضحت المصادر أن الأسماء التي جرى تداولها بتوليها حقائب وزارية، ليست دقيقة، فبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيحة، وأن لا أحد يعلم الأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية خاصة أن اشتية وضع قائمة من الأسماء ولم يقم بإبلاغ أصحابها.

وأضافت المصادر ذاتها أن اشتية طرح أكثر من اسم للوزارة الواحدة ليتم اختيار أحدهم بالتوافق مع الرئيس واللجنة المركزية. مشيرة إلى أن كل من وزارة الأوقاف والتعليم والخارجية من أكثر الوزارات التي يدور حولها الخلاف.