الأهلي يرتقي لصدارة الدوري المصري مؤقتًا

ارتقى فريق الأهلي، اليوم الأربعاء، لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مؤقتًا.

وتغلب الأهلي على ضيفه مصر المقاصة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي الأهلي، حمدي فتحي والمغربي وليد أزارو في الدقيقتين 25 و82 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف مصر المقاصة الوحيد عن طريق الغاني جون أنتوي في الدقيقة 90+4 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للصدارة مؤقتًا برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الذي يواجه غدًا الخميس فريق المصري البورسعيدي ضمن نفس الجولة.

فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 40 نقطة في المركز الخامس.

ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا.