شباب خان يونس" يفوز ببطولة "طوكيو 3" على "شباب الخليل"

فاز نادي اتحاد خان يونس للناشئين (تحت سن 18)، على نادي شباب الخليل، في بطولة "طوكيو 3" النهائية لمباراة كرة القدم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت المباراة مساء الأربعاء، على أرض ملعب "رفح" جنوبي قطاع غزة، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحضر المباراة، السفير الياباني لدى السلطة الفلسطينية، تاكشي أوكوبو، والممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة، روبيرتو فالنت.

وقال إسماعيل مطر، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنه "لأول مرة يحضر ناد من الضفة الغربية إلى غزة".

وأضاف: "نتمنى أن تكون مباريات السنوات القادمة، ذهابا وإيابا، وألا يقف الحصار الإسرائيلي عائقا أمامنا".

وأشار مطر إلى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" سمحت بدخول ١٩ لاعباً من نادي شباب الخليل، في الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، ورفضت إدخال أي ممثل من مجلس إدارة النادي.

وتمول الحكومة اليابانية هذه البطولة التي انطلقت منافساتها في 15 فبراير/شباط الماضي.

ويزور السفير أوكوبو قطاع غزة بين الفترة والأخرى، لافتتاح مشاريع تقوم بها الحكومة اليابانية في قطاع غزة، ولمتابعة مشاريع دولته لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".