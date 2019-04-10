غانتس يقر بالهزيمة أمام نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

أقرّ بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، مساء الأربعاء، بالهزيمة أمام غريمه، حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال غانتس، خلال اجتماع لتحالف (أزرق- أبيض) الذي ترأسه في الانتخابات "الإسرائيلية" التي جرت أمس: " كلنا هنا ديمقراطيون، ونحن نقبل قرار الشعب والرئيس".

وأضاف: " التقط نتنياهو المتطرفين، وسيشكل الحكومة، وهذه هي النتيجة (..) بالنظر إلى النتائج الأولية للانتخابات، هذا هو الواقع ".

بدوره، قال يائير لابيد الرجل الثاني في تحالف (أزرق- أبيض) في بيان نشرته قناة "كان" الرسمية: " لم نفز في هذه الجولة، سنجعل حياة حزب (الليكود) جحيما في المعارضة".

ووفق النتائج الأولية للانتخابات العامة، فإن حزبي "الليكود"، وخصمه تحالف "أزرق - أبيض"، حصلا على عدد مقاعد متساوية، لكن كتلة أحزاب اليمين المتحالفة مع نتنياهو، حصدت أغلبية مقاعد البرلمان.