العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الإيطالي فرص توسيع تعاون البلدين

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الأربعاء، فرص توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها، ماتاريلا، للأردن، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وحسب البيان، ركزت المباحثات على فرص توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والسياحة.

وتناولت المباحثات كذلك ضرورة "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، سبل تنفيذ التوافقات التي تمت بين الملك الأردني والرئيس الايطالي خلال لقائهما، حسب بيان الخارجية الأردنية.

وحسب البيان، جرى بحضور الوزيرين، توقيع مذكرة لمأسسة التنسيق السياسي بين الوزارتين.

وكان ماتاريلا، قد وصل الأردن الثلاثاء، على راس وفد في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.