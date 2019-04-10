نصر الله: تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني إرهابيا "سابقة"

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، أن تصنيف واشنطن "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية، يعد "سابقة".

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة اليوم الأربعاء: "أن يأتي الأمريكي ويصنف مؤسسة عسكرية رسمية في دولة معترف بها بالعالم بأنها إرهابية، فهذه سابقة".

وتابع: "الإدارة الأمريكية ليست داعمة للإرهاب، بل هي إرهابية، وعقلها إرهابي، وممارساتها إرهابية، ونحن نقف بوجه هذا الإرهابي الذي كان من أعظم تجلياته المجزرة في هيروشيما".

وأشار إلى أن "أمريكا تذل أمة بكاملها من أجل "إسرائيل"، وتصنع الجماعات الإرهابية وتقدم لها التسهيلات، ثم تأتي وتصنف المدافعين عن الأرض والمقدسات بأنهم إرهابيون"، وفق تعبيره.

وشدد نصر الله على "وقوف حزب الله إلى جانب إيران، الذين لهم فضل في الدفاع عن الإسلام والأمة وشعوب المنطقة".

ورأى أن قرار واشنطن يعبر عن "خيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الدور المركزي للحرس الثوري الإيراني وقوته وتأثيره".

والاثنين الماضي، أعلنت واشنطن إدراج الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد، وله تأثير كبير في النظام السياسي.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.