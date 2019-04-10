بولتون: صفقة القرن ستعرض قريباً

أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الخطة المُقترحة من قبل بلاده، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة بـ "صفقة القرن"، ستُعرض بـ "المستقبل القريب".

وكانت واشنطن قد شددت مرارا، على أنها ستعرض هذه الخطة، بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت الثلاثاء. ويرفض الفلسطينيون هذه الصفقة، وأي اتصال آخر بالإدارة الأميركية، بعد سلسلة من الخطوات التي أقدمت عليها الأخيرة.

وهذه الخطوات هي الاعتراف بالقدس الشرقية، التي يطمح الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المُستقلة، كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إليها، وتجميد المُساعدات المالية الأميركية، المُقدّمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا.