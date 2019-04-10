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الحرس الثوري الإيراني: سنرد على القرار الأمريكي بالمثل وسنلقنه دروساً لا تُنسى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:02 - 10 ابريل 2019
الحرس الثوري الايراني الحرس الثوري الايراني
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قال الحرس الثوري الايراني اليوم الأربعاء: "سنقوم من خلال استخدام استراتيجية الرد بالمثل المقتدرة على الأعداء، وعند الضرورة، بتلقين العدو دروساً لا تنسى".

وأكد الحرس الثوري في بيان له، أن قرار ترامب هو استمرار لسلسلة هزائم البيت الابيض في المنطقة.

ولفت الحرس الثوري إلى أن "إجراء الإدارة الامريكية غير قانوني ودليل على عمق الحقد والغضب الأمريكي تجاه هذه المؤسسة الثورية والشعبية".

وأضاف البيان أن “قرار ترامب الأحمق والحمقى المحيطون بالنظام الحاكم في امريكا والذي هو استمرار لسلسلة هزائم البيت الأبيض في المنطقة، جعل حرس الثورة الإسلامية أكثر عزيمة على الإسراع في تعزيز المنظومات والقدرات الدفاعية والهجومية".

وتابع البيان: "سنقوم من خلال استخدام استراتيجية الرد بالمثل المقتدرة على الاعداء، وعند الضرورة، بتلقين العدو دروساً لا تنسى وتجعله يشعر بالندم".

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