للسنة الخامسة على التوالي جوال تطلق برنامج "تعلم البرمجة"

أطلقت شركة جوال وللسنة الخامسة على التوالي برنامج Code for Palestine،والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية والذي يستهدف الطلاب ذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، والذين يتطلعون إلى مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، وسيواصل الطلبة تدريبهم لمدة ثلاث سنوات ضمن برنامج مفيد وممتع.

وتحدث عبد المجيد ملحم مدير عام جوال" عن أهمية البرنامج والذي يتم تنفيذه كل عام برعاية رئيسية من شركة جوال، والذي يعد البرنامج الاهم والاكبر في تعليم التكنولوجيا وريادة الاعمال في فلسطين، مؤكداً على أهمية دعم برامج تطويرالتعليم التكنولوجي في فلسطين، والذي اصبح يستحوذ على اهتمام قطاع الشباب وبالتالي اصبح يسعى لابراز افكاره الريادية في مجال برمجة الحاسوب والسعي إلى تنفيذها وتطبيقها عبر المنصات ذات الاختصاص والتي تدعم الريادين في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في فلسطين وتعزيز الوسائل التعليمية الحديثة من اجل المساهمة في رقمنة التعليم في فلسطين ، مشيراً الى ان برنامج Code for Palestine يمنح الطلاب المشاركين مهارات عالية المستوى بحيث تؤهلم للحصول على منح من جامعات عالمية مرموقة خاصة في مجال التكنولوجيا و البرمجة و الهندسة.

وحول طبيعة البرنامج تحدثت سماح ابو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية الجهة المنفذة للمشروع قائلة" ينطلق البرنامج مع الطلبة الذين انهوا مرحلة الصف التاسع، ولديهم مهارات اللغة الانجليزية والطباعة والاهتمام والقدرات التكنولوجية، ليتواصل معهم طيلة العام الدراسي بما يشمل المخيم الصيفي والذي يعقد في نادي ومركز تدريب مجموعة الاتصالات في مدينة اريحا، لمدة اسبوعين وبواقع 92 ساعة تدريبية مكثفة كل سنة ولمدة ثلاثة سنوات وحتى مرحلة الثانوية العامة ، ويشمل البرنامج عقد لقاءات اسبوعية تشمل المحاضرات والورش التدريبية والعملية ومشاريع للغات البرمجة على ايدي اكِفاء دوليين في البرمجة وريادة الاعمال والتفكير التحليلي، وبالتعاون مع واحدة من أفضل الجامعات الامريكية وهي جامعة ستانفورد، ويتم تلقي التدريب عملياً و نظرياً على الطرق المختلفة للتصميم المعاصر واكتشاف الافكار الابداعية من خلال طرق جديدة للتفكير وبتطبيقها على مشاريع.

واضافت ابو عون حمد " ارتفع عدد المدربين الدوليين الدوليين من 4 في عام 2015 الى 24 خلال عام 2018، عدا عن مشاركة 6 طلاب من الذين انهوا البرنامج خلال العام الماضي كمساعديين للمدربين، مشيرة الى ان الهدف الرئيسي من مبادرة Code for Palestine هو المساهمة في تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين ،من اجل رفع كفاءة الطالب في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال تهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدريب عملي يقوم على تقديمه متخصصين في مجال التكنولوجيا والحاسوب، حيث يتم التدريب على كتابة الكود بشكل مهني ومتقن وبأفضل الطرق والممارسات لانجاز مشروعات تكنولوجية شخصية، مضيفة انه تم تخريج دفعتين من البرنامج خلال عامي 2017 و 2018 وصل عددهم الى 53 طالب.