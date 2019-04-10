مصدر خاص: نقل أسيرين من الجهاد لمستشفى سوروكا بعد تردي وضعهما الصحي

نقلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي من معتقل ريمون إلى مستشفى سوروكا بعد تردي وضعهما الصحي.

وأكدت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن الأسيرين أحمد السكني وياسر أبو عمر نُقلا إلى مستشفى سوروكا بعد تردي وضعهما الصحي بسبب امتناعهما عن شرب الماء منذ اليوم الأول للشروع بمعركة الكرامة 2 -الإضراب المفتوح عن الطعام-.

يُشار إلى أن الأسرى يدخلون يومهم الثالث في (معركة الكرامة2)، التي شرعت بها الهيئات القيادية للأسرى داخل السجون، بعد رفض إدارة السجون الاستجابة لمطالبهم.

وانضم للإضراب أمس الثلاثاء، قرابة (400) أسير في عدة سجون تركزت في "النقب، وريمون، ونفحة، وايشل، وعوفر، وجلبوع، ومجدو".

وتجري مفاوضات غير مباشرة داخل السجون، وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية.

ومن أبرز هذه المطالب:

إزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة وتحديداً بعد عمليات القمع التي نُفذت بحق الأسرى في سجني "النقب الصحراوي، وعوفر"، وتوفير الشروط الإنسانية في ما يسمى (بالمعبار) (وهو محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر قد ينتظر فيه الأسير لأيام قبل نقله للسجن)، ونقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات، وإنهاء سياسة العزل.