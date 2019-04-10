ريفلين يحدد موعداً للقاء رؤساء الأحزاب لبحث تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، ان جولة المشاورات مع الأحزاب المختلفة لتركيب الحكومة القادمة سوف تبدأ الأسبوع القادم في مقر رئيس الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، والتي ستبث لأول مرة ببث حي ومباشر.

وزار ريفلين صباح اليوم الكنيست الإسرائيلي للاطلاع عن كثب على العمل المكثف الذي تقوده لجنة الانتخابات المركزية.

وأمر ريفلين بأن يتم بث اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب لأول مرة ببث حي ومباشره في جميع وسائل الاعلام، من منطلق تعزيز الشفافية.

ويسعى ريفلين البدء بمشاوراته من يوم الاحد أو الاثنين القادم وسيدعو المرشح الذي ستوكل اليه المهمة الأربعاء القادم، والسبب انه يسعى قدر الإمكان من عدم وجود حكومة انتقالية في إسرائيل، وفي حال لم تتوفر اغلبية لنتنياهو فانه سيدرس الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووفقا لما متبع في "إسرائيل"، فان ريفلين يجتمع مع رؤساء الأحزاب ويقوم بالاستماع الى توصياتهم وبعد انتهاء الجولة يوكل مهمة تركيب الحكومة الى أحد النواب الذي حصل على معظم التوصيات، ويجب ان ينجح بتشكيل الائتلاف الحكومي خلال 28 يوما، ويحق له طلب تمديد الفترة 14 يوما من الرئيس.