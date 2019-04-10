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إصابة مستوطن بعد رشق مركبته بالحجارة في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:14 - 10 ابريل 2019
إصابة مستوطن جراء رشقه بالحجارة إصابة مستوطن جراء رشقه بالحجارة
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أصيب مستوطن اليوم الأربعاء، جراء رشق مركبته بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه عاموس" في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن شبان فلسطينيون رشقوا مركبة مستوطنين بالحجارة، وقد أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح في مستوطنة "معاليه عاموس".

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