إصابة مستوطن بعد رشق مركبته بالحجارة في بيت لحم

أصيب مستوطن اليوم الأربعاء، جراء رشق مركبته بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه عاموس" في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن شبان فلسطينيون رشقوا مركبة مستوطنين بالحجارة، وقد أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح في مستوطنة "معاليه عاموس".