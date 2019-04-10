رام الله تمدد اعتقال القيادي دار نصر وأسير محرر من الجهاد الإسلامي

مددت محكمة الصلح في مدينة رام الله المحتلة، توقيف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد دار نصر 5 أيام للتحقيق.

وقال محامي مؤسسة الضمير بأن المحكمة في رام الله مددت اعتقال القيادي دار نصر 5 أيام للتحقيق رغم اضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله من قبل جهاز المخابرات الأحد الماضي.

وفي ذات السياق أوضح محامي الضمير، بأن المحكمة في رام الله مددت توقيف الأسير المحرر من الجهاد الإسلامي أحمد نصر لمدة 6 أيام، مشيراً إلى أن الأسير نصر معتقل في جهاز الأمن الوقائي منذ الخميس الماضي.

الجدير بالذكر أن القيادي دار نصر قد تعرض لإصابة برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات الشعبية، في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة، في شهر يناير الماضي.

والقيادي دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال 6 سنوات، ويعتبر من أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في منطقة رام الله.