التماس لتسليم جثمان الشهيد أبو ليلى وعدم دفنه بمقابر الأرقام

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بالتماس "للمحكمة العليا" الإسرائيلية للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمر أبو ليلى، والذي استشهد بتاريخ 19/3/2019 في قرية عبوين شمال رام الله.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الالتماس أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد أبو ليلى لما تسمى بمقابر الأرقام حتى يصدر قرار بالرد على التماس الهيئة.

وكان الشهيد ابو ليلى (19 عاما) من سلفيت، قد استشهد بعد أن قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة بمحاصرة منزل قديم في قرية عبوين كان الشهيد متواجدا فيه بتاريخ 19/3/2019، وإطلاق مئات الرصاصات وعدة صواريخ بصورة همجية صوب المنزل، ما أدى إلى استشهاده، وبعدها تم احتجاز جثمانه.