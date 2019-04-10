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قتلى وجرحى في تحطم طائرة تابعة للحرس الثوري شمال غرب إيران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:12 - 10 ابريل 2019
ايران ايران
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قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب 3 آخرين إثر سقوط مروحية عسكرية فوق مدينة أورومية شمال غرب إيران.

وقال التلفزيون الإيرانى، اليوم الأربعاء، بحسب "سبوتنيك"، إن "شخص قتل وأصيب 3 آخرين بسقوط مروحية عسكرية فوق مدينة اورومية شمال غرب إيران"، وتوجهت نحو 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

بدورها، أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن سقوط مروحية تابعة لحرس الحدود الإيراني في مدينة أرومية شمال غرب البلاد. وذكرت الوكالة أن "أحد الركاب استشهد جراء تحطم المروحية وثلاثة أصيبوا ووقع هذا الحادث حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت إيران فى منطقة دالامبر الحدودية بأرومية حين نقل القوات".

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