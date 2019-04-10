الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي

قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن أربعة فتية مقدسيين، بشرط الحبس المنزلي وكفالة طرف ثالث.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود أن شرطة الاحتلال قررت الإفراج عن أربعة فتية اعتقلوا صباحًا من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام وكفالة طرف ثالث.

وأضاف أن الفتية هم خضر محمد عودة (13 عامًا)، جهاد جواد أبو رموز (15 عامًا)، سلطان سرحان (14 عامًا) ومحمد جواد أبو رموز (14 عامًا).

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم سبعة فتية عقب اقتحام منازلهم في بلدتي سلوان وجبل المكبر، وحولتهم إلى مراكز التحقيق في "المسكوبية وشارع صلاح الدين".