الأوقاف تعلن انتهاء أزمة معتمري غزة بعد تعطل الحواسيب المصرية

أعلنت أوقاف قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن انتهاء أزمة العالقين من المعتمرين الذين باتوا ليلتهم في الصالة المصرية من معبر رفح البري مساء أمس الثلاثاء.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة عادل الصوالحة في معبر رفح البري الفلسطيني والمصري مع رئيس جمعية شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور للاطمئنان على أحوال وسلامة المعتمرين, ومقابلة المسئولين المصريين.

وأشار الصوالحة الى أنه تم دخول الفوج الرابع من معتمري قطاع غزة الى الصالة الفلسطينية من المعبر بعد انتهاء الخلل الفني الذي أصاب حواسيب الجانب المصري والعمل على إصلاحه في تمام الساعة 2 فجرًا .

‪‎‪وبين أن وزارته أجرت جملةً من الاتصالات وسعت للحيلولة دون أن يطول انتظار المعتمرين في الجانب المصري, منوهًا الى أنه تم نقل عفش المعتمرين خلال الزيارة الى الجانب الفلسطيني قبل عودتهم الى غزة والعمل على توفير وجبات طعام ومياه لهم.

وشدد الصوالحة على أن إدارته لن تدخر جهدًا في تقديم كامل التسهيلات اللازمة للمعتمرين خلال فترة سفرهم ذهاباً وإياباً.