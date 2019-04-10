وفد من الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

وصل صباح الأربعاء، وفداً من الاتحاد الاوروبي عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.
وأفادت إدارة معبر بيت حانون "إيرز"، بأنّ وفد من الاتحاد الأوروبي وصل إلى قطاع غزة عبر معبر "ايرز" بيت حانون، وعدد 10 أشخاص.
23:14 - 04 ابريل 2019
21:59 - 28 مارس 2019
20:26 - 04 ابريل 2019
08:24 - 28 مارس 2019
18:25 - 06 ابريل 2019
18:26 - 31 مارس 2019
23:59 - 08 ابريل 2019
16:42 - 02 ابريل 2019
09:54 - 04 ابريل 2019
17:05 - 05 ابريل 2019
12:15 - 07 ابريل 2019
14:50 - 02 ابريل 2019
11:08 - 08 ابريل 2019
17:39 - 29 مارس 2019
14:30 - 31 مارس 2019
21:02 - 30 مارس 2019
15:36 - 07 ابريل 2019
16:08 - 04 ابريل 2019
15:54 - 04 ابريل 2019
13:08 - 31 مارس 2019
18:35 - 01 ابريل 2019
15:59 - 30 مارس 2019
20:32 - 02 ابريل 2019
12:02 - 28 مارس 2019
13:34 - 08 ابريل 2019
12:38 - 30 مارس 2019
20:32 - 06 ابريل 2019
12:29 - 28 مارس 2019
16:17 - 30 مارس 2019
15:59 - 02 ابريل 2019
22:35 - 30 مارس 2019
17:31 - 01 ابريل 2019
15:12 - 28 مارس 2019
15:18 - 28 مارس 2019
09:24 - 02 ابريل 2019
23:29 - 01 ابريل 2019
09:21 - 01 ابريل 2019
18:02 - 30 مارس 2019
16:33 - 07 ابريل 2019
19:28 - 04 ابريل 2019
10:25 - 04 ابريل 2019
09:12 - 02 ابريل 2019
14:08 - 09 ابريل 2019
11:34 - 27 مارس 2019
17:28 - 01 ابريل 2019