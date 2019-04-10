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وفد من الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:58 - 10 ابريل 2019
معبر بيت حانون "إيرز" معبر بيت حانون "إيرز"
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وصل صباح الأربعاء، وفداً من الاتحاد الاوروبي عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وأفادت إدارة معبر بيت حانون "إيرز"، بأنّ وفد من الاتحاد الأوروبي وصل إلى قطاع غزة عبر معبر "ايرز" بيت حانون، وعدد 10 أشخاص.

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