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رفع الطوق الأمني "الإسرائيلي" عن الضفة وغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:56 - 10 ابريل 2019
رفع الطوق الأمني عن الضفة وغزة رفع الطوق الأمني عن الضفة وغزة
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رفع الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء، الطوق الأمني الشامل الذي فرضه على الضفة المحتلة وقطاع غزة، عشية الانتخابات الـ21 للكنيست.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بأن الاحتلال أعاد فتح كافة المعابر في الضفة وغزة، ورفع الحواجز والمتاريس في شوارع مدن الضفة المحتلة، بعد الانتهاء من الأدلاء بالأصوات داخل صناديق الاقتراع ليلة أمس.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن فرض طوق أمني شامل على الضفة وغزة، منتصف ليلية الاثنين والثلاثاء بإغلاق المعابر ونصب حواجز ومتاريس على الطرقات العامة، عشية الانتخابات البرلمانية داخل الكيان المحتل.

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