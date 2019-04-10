الاحتلال يرفع الإغلاق عن الأراضي الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن رفع الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس.

ووفقا لموقع واللا العبري، فإنه تم فتح الحواجز والمعابر في الضفة الغربية، كما تم فتح معابر قطاع غزة.