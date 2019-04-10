قوات الاحتلال تغلق باب العامود وتعتقل 9 مقدسيين

أغلقت شرطة الاحتلال صباح يوم الأربعاء، منطقة باب العمود بمدينة القدس، فيما اعتقلت فتيين بعد توقيفهم وتفتيشهم.

وأفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من الشرطة والضباط انتشروا في منطقة باب العمود وشارع السلطان سليمان، وقاموا بإغلاق المنطقة بالكامل بحجة وجود جسم مشبوه، وخلال ذلك منعوا الدخول أو الخروج عبر باب العمود.

وأضاف الشهود أن الإغلاق تزامن مع توجه الطلبة إلى مدارسهم والموظفين والعمال إلى أعمالهم، والإغلاق لأكثر من ساعة أدى إلى عرقلة تحركهم وتنقلهم، وبعضهم اضطر لسلك الطرق التفافية من منطقة باب الساهرة أو باب الجديد.

وأوضح الشهود أن شرطة الاحتلال احتجزت عددا من الفتية وجميعهم من طلبة المدارس في غرف التفتيش في منطقة باب العمود، وأخضعوهم للتفتيش الجسدي، ثم اعتقلوا اثنين بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وأوضح المقدسيون أن شرطة الاحتلال تعمدت خلال الأسبوعين الأخيرين إغلاق منطقة باب العمود في ساعات الصباح الباكر، تحت ذريعة جسم مشبوه ليتبين بالنهاية بأنه "كيس قمامة".

ومن جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 7 مقدسيين من بلدتي سلوان وجبل المكبر.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة أن الشرطة اعتقلت، خضر محمد عودة ، وجهاد جواد أبو رموز، وسلطان ماهر سرحان ، ومحمد جواد أبو رموز، ومهند زيد مشاهرة ، وعدي عدنان غيث ، وعُمري سليمان مشاهرة.