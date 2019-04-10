مئات المعتمرين يبيتون في معبر رفح

أدى خلل فني في حواسيب الجانب المصري من معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية الى مبيب مئات المعتمرين داخل صالة المعبر.

وتقرر مبيت المعتمرين وبقائهم في المعبر المصري، في حين قامت السفارة الفلسطينية في القاهرة بارسال وجبات طعام ل 750 معتمر لحين حل الازمة المتعلقة بهم.

من جهتها، قالت إدارة معبر رفح البري، إن العمل عبر معبر رفح البري اليوم الأربعاء سيخصص فقط لعودة فوج المعتمرين الذين تعذر وصولهم لغزة أمس الثلاثاء، ولا مغادرة أو وصول للمسافرين العاديين.

وأوضحت ادارة المعبر انه سيتم تأجيل مغادرة مسافري يوم الأربعاء إلى يوم غدٍ الخميس لنفس الحافلات التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، وهي: (المتبقي من الحافلة الخامسة الحافلات: السادسة والسابعة، والثامنة حتى الرقم 49 من كشف 4/3).