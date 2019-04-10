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الاحتلال يزعم اعتقاله شاب تسلل عبر السياج الفاصل

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 07:55 - 10 ابريل 2019
تسلل شبان تسلل شبان
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ادعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت شاباً فلسطينياً تسلل من شمالي قطاع غزة نحو الحدود.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن قوات نقلت الشاب لجهات مجهولة للتحقيق. 

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