الاحتلال يزعم اعتقاله شاب تسلل عبر السياج الفاصل

ادعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت شاباً فلسطينياً تسلل من شمالي قطاع غزة نحو الحدود.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن قوات نقلت الشاب لجهات مجهولة للتحقيق.