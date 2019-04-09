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الاحتلال يعتقل شقيقين من بلدة قباطية جنوب جنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:24 - 09 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شقيقين من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد يوسف دهماز، وحسن يوسف دهماز، من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء تواجدهما داخل أراضي الـ48

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