الاحتلال يعتقل شقيقين من بلدة قباطية جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شقيقين من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد يوسف دهماز، وحسن يوسف دهماز، من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء تواجدهما داخل أراضي الـ48
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