الاحتلال يعتقل شقيقين من بلدة قباطية جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شقيقين من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد يوسف دهماز، وحسن يوسف دهماز، من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء تواجدهما داخل أراضي الـ48