ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الأردن تؤكد موقفها بشأن صفقة القرن الأمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:08 - 09 ابريل 2019
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
مشاركة

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أنه "ليس هناك ما هو أكثر وضوحًا فيما يتعلق بموقف بلاده من صفقة القرن".

وقال الرزاز في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "هناك التحام للشعب الأردني مع القيادة تجاه القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات، وحق الفلسطينيين بقيام دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "هذا موقف معلن ولا تراجع عنه"، مؤكدًا أن "هذا الموقف هو الأساس الذي نبني عليه كل مواقفنا ويجب ان لا نسمح لاحد التشكيك بموقفنا من هذا الموضوع".

وتابع الرزاز: "لم نترك الباب مواربا بل هو مغلق ومفتاحه بيد الملك والشعب الاردني".

متعلقات