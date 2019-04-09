الأردن تؤكد موقفها بشأن صفقة القرن الأمريكية

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أنه "ليس هناك ما هو أكثر وضوحًا فيما يتعلق بموقف بلاده من صفقة القرن".

وقال الرزاز في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "هناك التحام للشعب الأردني مع القيادة تجاه القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات، وحق الفلسطينيين بقيام دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "هذا موقف معلن ولا تراجع عنه"، مؤكدًا أن "هذا الموقف هو الأساس الذي نبني عليه كل مواقفنا ويجب ان لا نسمح لاحد التشكيك بموقفنا من هذا الموضوع".

وتابع الرزاز: "لم نترك الباب مواربا بل هو مغلق ومفتاحه بيد الملك والشعب الاردني".