الانتخابات الإسرائيلية.. إغلاق صناديق الاقتراع والنتائج الأولية لصالح غانتس

أفادت وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم، بانتهاء الانتخابات "الإسرائيلية" بإغلاق جميع صناديق الاقتراع والبدء بفرز الأصوات.

وفيما يلي نتائج الاستطلاعات في القنوات الإسرائيليّة بعد انتهاء التصويت.

يشار إلى أن هذه النتائج ليست النهائيّة، إنما عيّنة من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما ارتفعت نسبة التصويت عند العرب بعد الساعة الثامنة بنسبة كبيرة.

المعسكرات:

بحسب "كان": 64 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و56 للوسط يسار والأحزاب العربية

بحسب القناة 12: 60 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و60 مقعدًا للوسط يسار والأحزاب العربية

بحسب القناة 13: 66 لليمين والأحزاب الحريدية، و54 للوسط ولليسار والأحزاب العربية

وبحسب تقديرات الأحزاب العربية، وصلت نسبة التصويت في البلدات العربية إلى 44% حتى الساعة الثامنة، فيما أعلنت لجنة الانتخابات أن النسبة القطرية حتى الساعة السادسة وصلت إلى 52%، ووصلت حتى الساعة الثامنة إلى 61.3% وأن 3.296.250 مارسوا حقهم بالاقتراع من أصل 6.339.279.

يذكر أن الأحزاب اليمينية كثفت مساعيها إلى إسقاط قائمة عربية على الأقل، في ظل نسب التصويت المنخفضة في المجتمع العربي وعمليات التشويش المستمرة من قبل أنصار اليمين الاستيطاني، سعيًا إلى تعزيز قوة معسكر اليمين.