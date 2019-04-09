حماس: خفض جنوب أفريقيا مستوى علاقتها مع الاحتلال خطوة متقدمة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تخفيض دولة جنوب أفريقيا مستوى علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب سفيرها من "تل أبيب"، خطوة متقدمة، "وسيكون لها الأثر في الضغط على الاحتلال للتراجع عن سياساته العنصرية".

وقالت الحركة في بيان صحفي لها، مساء الثلاثاء: "تابعنا باهتمام شديد وتقدير عالٍ، المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة خارجية دولة جنوب أفريقيا، والتي أعلنت فيه عن خفض مستوى العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب سفير دولة جنوب أفريقيا من تل أبيب، وتحويل السفارة إلى مكتب ارتباط فقط".

وعبرت حماس، عن شكرها لدولة جنوب أفريقيا على هذه الخطوة المتقدمة، "التي سيكون لها بالغ الأثر في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن سياساته وإجراءاته العدوانية والعنصرية، والتسليم لمطالب شعبنا في الحرية والاستقلال".

وتطلعت الحركة في بيانها، "لمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه لتصل إلى المقاطعة الكاملة مع الكيان العنصري".

وأضافت حماس "ان هذه الخطوة تحمل الكثير من المعاني السياسية، سواء على المستوى الرمزي، لما تشكله دولة جنوب أفريقيا وشعبها كأيقونة في مقاومة نظام الفصل العنصري سابقاً، والذي يتقاطع بشكل كبير مع الاحتلال العنصري الفاشي في فلسطين، أو على المستوى السياسي الذي يعني عزلة الاحتلال ونبذه من الدول والشعوب التي تؤمن بقيم الحرية والعدالة".

وطالبت الدول حول العالم باتخاذ خطوات مشابهة لمقاطعة هذا الاحتلال وعزله، "إلى أن يحقق شعبنا حلمه بالحرية والاستقلال".

والجمعة الماضية أعلنت دولة جنوب أفريقيا، تخفيض تمثيلها الدبلوماسي من "سفارة" إلى "مكتب اتصال" في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، فإن خطوات مقبلة سوف تتبع، لتطبيق قرارات مؤتمر الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، الذي نصّ على تخفيض العلاقات مع "إسرائيل".

واستدعت جنوب أفريقيا، العام الماضي، سفيرها من "إسرائيل" في أعقاب المجزرة التي نفّذها الاحتلال الإسرائيلي ضد متظاهري يوم الأرض في قطاع غزّة، في ذكرى النكبة، أثناء الاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس.